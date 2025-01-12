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Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da John Bass ile Görüştü

Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da John Bass ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantı için bulunduğu Suudi Arabistan'da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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