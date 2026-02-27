Haberler

Bakan Fidan; Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Afganistan arasındaki son gelişmeler hakkında Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pakistan-Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
