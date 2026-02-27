Bakan Fidan; Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan- Afganistan arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pakistan-Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı