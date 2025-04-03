Hakan Fidan, NATO Toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika