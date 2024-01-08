Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Dün AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çekilen bir karesi gündem oldu. Fidan'ın Tunç'un telefonuna bakarken çekilen karesine "Mesleki deformasyon" yorumları yapıldı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti aday tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve birçok parti üyesi katıldı. Büyük katılımın gerçekleştiği etkinlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yan yana oturdu. Fidan'ın bir ara Tunç'un telefonuna bakarken kaydedilen karesi dikkat çekti.

MİT BAŞKANLIĞI DÖNEMİ HATIRLATILDI

Sosyal medyada Fidan'ın, eski MİT Başkanı olmasına gönderme yapan onlarca kullanıcısı "Mesleki deformasyon" ifadelerini kullandı. İşte o yorumlardan bazıları: