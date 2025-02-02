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Hakan Fidan, Katar'da Hamas Yetkilileriyle Görüştü

Hakan Fidan, Katar'da Hamas Yetkilileriyle Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti çerçevesinde Katar'da Hamas Şura Meclisi Başkanı ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek ateşkes ve Gazze'deki insani durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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