Hakan Fidan İtalya'da Antonio Tajani ile Görüştü

Hakan Fidan İtalya'da Antonio Tajani ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya ziyareti çerçevesinde Roma'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
