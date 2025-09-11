Hakan Fidan İtalya'da Antonio Tajani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. - ROMA