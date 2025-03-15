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Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin sahada ana aktör olup olmadığına dair soruya kahkaha atarak yanıt verdi. "Sahada ana aktör müyüz?" sorusunda önce duraksayan sonra gülen Fidan, "Menfaatinizi tanımlarsınız ve bu menfaatin hayata geçmesi sizin için önemlidir. Günün sonunda bizim için önemli olan ortaya koyduğumuz hedeflerin hayata geçmesi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tv100 kanalında Deniz Gürel ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin uluslararası sahadaki etkinliği konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"Sahada ana aktör müyüz?" sorusunda önce sessiz kalan ardından kahkaha atarak yanıt veren Bakan Fidan, bazı kavramların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin çıkarlarını belirleyip bu çıkarları sahada hayata geçirmeye odaklandığını belirten Fidan, önemli olanın sonuç almak olduğunu dile getirdi.

"DAR KALIPLA DEĞERLENDİRME EKSİK BİR YAKLAŞIM"

Fidan, Türkiye'nin dış politika vizyonunun, bölgedeki çatışmaların sona erdiği ve ekonomik kalkınmanın ön plana çıktığı bir yapıyı hedeflediğini ifade etti. Suriye, Ukrayna, Kafkasya ve Gazze gibi bölgelerde Türkiye'nin çeşitli ölçülerde etkili olduğunu vurgulayan Bakan, dış politikanın dar kalıplarla değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olduğunu söyledi.

"DIŞ POLİTİKA DAHA GENİŞ PERSPEKTİFLE ELE ALINMALI"

Türkiye'de iç politikada sıkışmış bazı kesimlerin, dış politika konusunda dar çerçeveli söylemler ürettiğini ifade eden Fidan, Türkiye'nin dış politikasının daha geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini belirtti.

Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
Kaynak: Haberler.com / Politika
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