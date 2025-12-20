Haberler

Bakan Fidan, Miami'de ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'yi görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Katar ve Mısır temsilcileriyle birlikte Miami'de Gazze'deki gelişmeleri ele aldı. Toplantıda, Gazze barış planının birinci aşaması değerlendirildi ve ikinci aşamaya geçiş süreci hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Katar ve Mısır temsilcileriyle Miami'de bir araya gelerek Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin 19 Aralık'ta ABD'nin Miami kentinde bir araya geldiğini, Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiğini belirtti. Sözcü Keçeli, "Toplantıda Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir. İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış, barış anlaşmasında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Fidan'dan Rusya-Ukrayna diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli paylaşımında, "Ayrıca Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), söz konusu toplantı vesilesiyle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami'de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur" bilgisini paylaştı.

Gazze toplantısı

Miami'deki toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin katılacağı belirtilmişti. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
title