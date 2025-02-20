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Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Singapur Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Singapur Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Güney Afrika'da Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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