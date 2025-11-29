Haberler

Hakan Fidan: Filistin Halkıyla Dayanışmamızı Vurguluyoruz

Hakan Fidan: Filistin Halkıyla Dayanışmamızı Vurguluyoruz
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Filistin davasına destek verdiklerini açıkladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarının korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Fidan, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdik. Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

