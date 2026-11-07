Hakan Fidan’dan ticaret yolları uyarısı: "Bir deniz koridoru savaş alanı olabilir"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum'da yaptığı konuşmada, deniz yolları ve enerji hatlarında yaşanan güvenlik sorunlarının küresel ekonomiyi doğrudan etkilediğini söyledi. Fidan, stratejik geçiş noktalarındaki gerilimlerin enerji ve gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

2017'den bu yana dünyanın önde gelen isimlerini buluşturan TRT World Forum, küresel sorunların ele alındığı oturumlarla İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı forumda akademisyenler, gazeteciler, sporcular, sanatçılar, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek dünyanın öne çıkan meselelerini tartışıyor.

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Forumun ikinci gününde "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Darboğazlar ve Koridorlar" başlıklı oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası ticaret ve enerji güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, stratejik geçiş noktalarında yaşanan gerilimlerin küresel ekonomi ile gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Bölgesel çatışmaların etkisi dünyaya yayılıyor

Orta Doğu'daki çatışmaların sonuçlarının bölgeyle sınırlı kalmadığını belirten Bakan Fidan, Babül Mendeb ve Hürmüz boğazlarındaki gelişmelerin uluslararası ticareti ve enerji akışını etkilediğini ifade etti.

Deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıkların malların serbest dolaşımını zorlaştırdığını kaydeden Fidan, bu durumun özellikle kırılgan ülkelerde gıda güvenliğine yönelik tehditleri artırdığını söyledi. Bakan Fidan, ticaret güzergahlarının güvenliğinin küresel ekonomik istikrar açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

İsrail'in bölgedeki saldırılarına tepki

İsrail'in politikalarını da eleştiren Fidan, saldırıların komşu ülkelere yayıldığını belirterek İsrail'in Filistin'de soykırımı sürdürdüğünü söyledi.

Bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, dünya ekonomisi açısından kritik öneme sahip bu coğrafyada güvenliğin sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Stratejik güzergahlar baskı aracına dönüşebiliyor

Küresel bağlantılar güçlenirken enerji ve ulaşım ağlarının hala sınırlı sayıdaki dar geçiş noktasından geçtiğine dikkat çeken Fidan, bu bağımlılığın ülkeler açısından güvenlik sorunları oluşturabildiğini belirtti.

Karadeniz'deki gelişmeleri örnek gösteren Fidan, "Bir deniz koridoru savaş alanı olabilir, bir boru hattı bir baskı unsuru olabilir" dedi.

Tek bir güzergahta ortaya çıkan sorunun binlerce kilometre uzaktaki ülkelerin ekonomilerini etkileyebildiğini ifade eden Fidan, bağlantısallığın bu nedenle başlı başına stratejik bir meseleye dönüştüğünü kaydetti.

Ham maddeye ve pazarlara erişim vurgusu

Ülkelerin ham madde kaynaklarına ve pazarlara erişimlerini korumaya çalıştığını belirten ve bu erişimin tehdit altında kalmasının güvensizliği ve rekabeti derinleştirdiğini söyleyen Bakan Fidan, "Bunun olmasına müsaade etmemeliyiz" ifadeleriyle uluslararası ticaret ve enerji güzergahlarının güvenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı