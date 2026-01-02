Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı. - ANKARA