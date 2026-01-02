Haberler

Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşları ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi yaparak Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı. - ANKARA

