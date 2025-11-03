Haberler

Hakan Fidan'dan Gazze Zirvesi Açıklamaları: Barış Sürecine Destek Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Gazze Zirvesi sonrasında Filistinlilerin iradesinin korunması gerektiğini ve barış sürecinin baltalanmaması gerektiğini vurguladı.

'Gazze Zirvesi'nin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye bahanelere sığınmaya gerek yoktur. Ateşkesi sabote eden barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barışa giden süreç korunmalıdır. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor Biz bu erdemlere sahip ülkeler olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Gazze Zirvesi' İstanbul'da yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hamas, Gazze'nin iradesini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır. Söz konusu düzenlemeler, Filistin halkının haklarını koruduğu ölçüde, zamana ve tahriklere dayalı hale gelecektir. Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen uluslararası istikrar gücünün görev tanımı ve oluşumuna ilişkin müzakereleri de bugün kendi aramızda görüştük. Bu sürecin anlaşmanın arabulucuları ve Filistin tarafı ile uzlaşı halinde yürütülmesi konusunda hem fikiriz. Gazze'nin yeniden ayağa kalkması aynı zamanda Filistin halkının umutlarının ve geleceğe dair inancının yeniden yeşermesi gerekmektedir. Katılımcı ülkeler olarak Filistinliler arası uzlaşı çabalarının da bir an önce sonuç vermesini ümit ediyoruz. Bu yönde yapılan temasları olumlu karşılıyoruz. Filistinliler arasında sağlanacak birlik Filistin'in uluslararası toplum nezdindeki temsilini de güçlendirecektir. Bugün 7 ülke ortak sorumluluk bilinci ile bir araya geldik. Bugün buradan hep birlikte açık bir mesaj veriyoruz. Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye bahanelere sığınmaya gerek yoktur. Ateşkesi sabote eden Barış'ı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barış'a giden süreç korunmalıdır. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor Biz bu erdemlere sahip ülkeler olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kabine sonrası Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Haftalarca yok! Can Uzun'dan kahreden haber

Milli yıldızdan kahreden haber
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Rus uyruklu sevgilisini 75 bıçak darbesiyle öldürdü

Rus uyruklu sevgilisini 75 bıçak darbesiyle öldürdü
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.