Hakan Fidan'dan Finlandiya'ya Filistin Açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, 150'den fazla ülkenin Filistin'i tanıdığını, Finlandiya'nın ikili devletli çözümü ve insani yardımları desteklemesinin önemli olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımamasına ilişkin soruya "Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150'den fazla ülke Filistin'i Devlet olarak tanımaktadır. Eminim Finlandiya'nın kendine has sebepleri vardır. Finlandiya'nın ikili devletli çözümü desteklemesi, ateşkesi desteklemesi, insani yardımlarda desteğe hazır olması bizim için önemli husus" dedi. - HELSİNKİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika