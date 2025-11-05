Hakan Fidan'dan Finlandiya'ya Filistin Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımamasına ilişkin soruya "Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150'den fazla ülke Filistin'i Devlet olarak tanımaktadır. Eminim Finlandiya'nın kendine has sebepleri vardır. Finlandiya'nın ikili devletli çözümü desteklemesi, ateşkesi desteklemesi, insani yardımlarda desteğe hazır olması bizim için önemli husus" dedi. - HELSİNKİ

