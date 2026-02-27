Haberler

Bakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı. - ANKARA

