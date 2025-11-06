Hakan Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nu Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti. Toplantı basına kapalı gerçekleşti ve bu buluşmadan fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika