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Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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