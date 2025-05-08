Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü. - VARŞOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika