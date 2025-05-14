Hakan Fidan, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüşme gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika