HAK-İŞ Kadın Komitesi, ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto Düzenledi

ANKARA'da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) kadın komitesi başkan ve üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak, Gazze'de yaşananları protesto etti.

HAK-İŞ tarafından düzenlenen yürüyüşe 81 ilden gelen kadın komitesi başkanları katıldı. ATO Congresium önünde toplanan grup, ABD Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsilen cansız çocuk mankenleri kırmızı boyalı kefenlere sarıp, kucaklarına alarak yürüdü. Kadınlar, 'Kudüs anadır', 'Canımız yandıkça öfkemiz büyüyor', 'Bebek katili İsrail' dövizleri de taşıyıp, 'Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail' sloganları attı.

'ABD'Yİ LANETLİYORUZ'

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, dünyanın her yerinde şiddet uygulayan ABD emperyalizmini protesto etmek için toplandıklarını söyleyerek, "Katil ABD'ye Orta Doğu'dan, Akdeniz'den, Filistin'den defol diyoruz. Terörist devlet siyonist İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek verdiği, teşvik ettiği için ABD'yi lanetliyoruz" dedi.

Arslan, savaşların, krizlerin, açlığın, yoksulluğun, susuzluğun en büyük mağduru, en ağır bedelini kadınların ödediğini belirterek, "Çalışma hayatında, sosyal hayatta, aile hayatında yine kadınlar bedel ödüyor. 100 yıllık işgal sona ermeli, Gazze ablukası kaldırılmalı. Başkenti Kudüs olan, özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamalarının ardından kalabalık, ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk ve temsili cansız çocuk mankenlerini bırakırken, ellerindeki balonları da gökyüzüne bıraktı. Okunan duaların ardından kalabalık dağıldı.