HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mavi Marmara şehitlerini anarak İsrail'i lanetledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mavi Marmara saldırısının 13. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Mavi Marmara şehitlerini anarak İsrail'in insanlık dışı ablukasını ve zulmünü lanetledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ üyesi Fahri Yaldız başta olmak üzere Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle andı.

Arslan, Mavi Marmara saldırısının 13. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in yıllardır Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal altında tutmakla birlikte Gazze'ye abluka ve ambargo uyguladığını belirtti.

Gazze'ye Özgürlük Filosu'nun, Gazze'ye uygulanan haksız ablukayı kırmak için ihtiyaç duyulan yardımları mazlumlara ulaştırmak üzere 2010 yılının Mayıs ayında yola çıktığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail askerleri, İHH İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 6 uluslararası sivil toplum örgütüne karşı uluslararası sularda terörist bir saldırı gerçekleştirmiştir. Dünyanın 37 ülkesinden ve her inançtan 715 insani yardım gönüllüsünün katıldığı Gazze'ye Özgürlük Filosu, terör devleti İsrail'in acımasız katliamıyla karşı karşıya kalmıştır. İşgalci İsrail, 10 insani yardım gönüllüsü kardeşimizi şehit etmiş ve 50'den fazla kişiyi de yaralamıştır. HAK-İŞ üyesi Fahri Yaldız başta olmak üzere tüm Mavi Marmara şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, işgalci İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan katliamlarını lanetliyoruz."

Arslan, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukanın halen devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetinin, Filistinli kardeşlerimize yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma politikalarını kabul etmiyoruz. HAK-İŞ olarak, işgalci siyonist İsrail'in, Filistin'e yaptığı alçakça saldırılara ve zulme son vermesini istiyoruz. Ayrıca, uluslararası toplumun da bu zalimane, bu faşizan eylemlere dönüşen zorbalığa karşı daha güçlü tepki vermesini istiyoruz."