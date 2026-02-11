'Hafız' Bakan Mustafa Çiftçi'den devir teslim törenine damga vuran sözler

Ankara'da siyaset trafiği bugün oldukça yoğun. TBMM'de grup toplantıları yapılırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyareti de günün önemli başlıkları arasında yer alıyor. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kabine değişikliğinin ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri başladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

"EY MÜLKÜN GERÇEK SAHİBİ ALLAH'IM..."

1983 yılında hafız olduğu ve 2024 yılında Türkiye genelinde yapılan hafızlık yarışmasında birinci olduğu ortaya çıkan Bakan Çiftçi, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "Benim inandığım ve kendime sürekli tekrar ettiğim ilahi fermanda şöyle buyruluyor. Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin. Gerçek iyilik senin elindedir. Senin her şeye hakkıyla gücün yeter. Ben buradan da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, bu görevde bana kolaylıklar versin" ifadelerine yer verdi.

HAFIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Atama kararının ardından biyografisi mercek altına alınan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Erzurum Valiliği görevinden bakanlık koltuğuna geçen Çiftçi'nin hafız olduğu öğrenildi.

2024 yılında Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal" yarışmasında bölgelerinde dereceye girerek Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 4 yarışmacı 15 cüz kategorisinde, 5 yarışmacı da 5 cüz kategorisinde üçer soru yöneltilerek yarışmıştı. Yarışmanın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, birinci olmuştu. Yarışmanın ardından yarışmalara sıkı şekilde hazırlandığını anlatan Çiftçi, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım" demişti.