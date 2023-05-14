Haberler.com YouTube kanalında seçim özel canlı yayını başladı

Türkiye genelinde sandıkların kapanması sonrası oy sayım işlemi başladı. Birbirinden özel konu ve konukları ile Haberler.com YouTube kanalında da seçim özel yayını başladı.

Türkiye'de 60 milyondan fazla seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sabah 0800'de başlayan oy kullanma süreci, saat 17.00'den sona erdi.

HABERLER.COM YOUTUBE KANALINDA SEÇİM ÖZEL YAYINI

Sandıkların kapanması ile birlikte oy sayım işlemine geçildi. Birbirinden özel konu ve konukları ile seçimin nabzını tutan Haberler.com Youtube kanalında da seçim özel yayını başladı.

GECE BOYU CANLI BAĞLANTILAR SÜRECEK

Seçim heyecanının yaşanacağı Haberler.com stüdyosunda parti liderleri, il başkanlıkları ve alanında uzman isimlerle canlı bağlantılar gerçekleştirilecek. Canlı bağlantılar gece boyunca devam edecek.