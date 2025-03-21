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Soruşturmayı başlatan görüntü! "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı

Soruşturmayı başlatan görüntü!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürerken soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntülerinden haberinin olmadığına dair basına demeç vermişken tanık beyanları ile süreci bizzat yönettiği öne sürüldü. İmamoğlu'nun alımı gerçekleştiren kişilerle o gün 3'er defa görüştüğü bilgisi de var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil gözaltı kararı verilen 106 kişi 'suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'PKK/KCK terör örgütüne yardım'la suçlanıyor.

İMAMOĞLU "HABERİ YOKTU" DEDİ AMA...

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmanın en büyük ayaklarından birini oluşturan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntüleri için daha önce bir açıklama yapan ve "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun tanık beyanları ile süreci bizzat yönettiği, 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden daha kayıt dışı para taşındığı iddia edildi.

3 BELEDİYEDEN ÇANTA ÇANTA PARA TAŞINDI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre; CHP İstanbul il binasının satın alındığı gün Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin avukatlık ofisine taşındı. Dosyada partide herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile İBB Spor Başkanı Fatih Keleş'in satın alma sürecine baştan sona nezaret ettiği bilgisine yer verildi.

AVUKATLIK OFİSİNDEN 3'ER KEZ ARANMIŞ

Basına verdiği demeçlerde il binasının satın alınma sürecinden haberi olmadığını ifade eden İmamoğlu'nun avukatlık ofisinden defalarca kez arandığı belirtildi.

İMAMOĞLU'NU BEKLEYEN 4 SENARYO

Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu hakkında dört olasılık öne çıkıyor:

  • Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.
  • Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.
  • Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.
  • Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

  • Suç örgütü yöneticisi olmak
  • Suç örgütüne üye olmak
  • İrtikap
  • Rüşvet
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  • İhaleye fesat karıştırmak
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıümit eşref:

G.... YIRTSANIZ BU ADAM CUMHURBAŞKANI OLACAK . ÖYLE SA H T E HABER BAŞLIKLARI YALANCI ŞAHİTLER HALKI YANILTARAK İTİBARINI ZEDELEYEREK DÜŞÜRECEĞİNİ SANIYORSANIZ MİLLET UYANDI ARTIK . YEMEZ BUNLARI

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu adamın, hayatında dürüst davrandığı tek bir aman olmuş mu acaba? sürekli yalan, haksız kazanç, satış...nasıl bir omurgasızsa, dışarısı tam aradığı adamı bulmuş yani. Allah, fırsat vermesin.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Türkiyede yolsuzluk her zaman vardı. Ve dürüst insan yok diye her zaman var olacak. Fakat AKP yeterkice çaldı bırakın bide başka biri çalsın

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Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

Sokağa çıkın, Yıkın geçin. Meydanlar bizim diyenler varya, işte onlar sizi piyon gibi kullanıyor. CHP li MİLLET VEKİLİ SEZGİN TANRIKULUNUN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMASINI DİNLEYİN. Adamlar bir senaryo yazmış şuan tiyatro oynatıyor, Figürablar ise gariban vatandaş. DEVLET BU SOSKTA POLİSE SALDIRANLAR VARYA HEH İŞTE ONLARIN YANINA BIRAKMAZ, SADECE YARINA BIRAKIR. 2019 DA PARA YIĞINLARININ HESABINI BUGÜN SORDUĞU GİBİ SİZEDE YARIN SORAR. BIRAKIN HIRSIZA ARKA ÇIKMAYI. ÇALMAYAN ADAM VAR ORDA MANSUR YAVAŞ

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Tanik?

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

KEMAL BABA gelde şu beceriksiz soyguncuların elinden al şu partiyi, devlet adabı bilen aklı başında biri otursun koltuğa

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Haber YorumlarıKızıl:

Ergenekon Balyoz'da lav silahları el bombaları burada tüfekler 3 beş bin dolarlar. Başrolde hep gizli tanıklar itirafçılar. Hep aynı senaryo sıkıldık artık. Arada seneryo değiştirin heyecan gelsin.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yalancı iftiracı tanık bunların yatacak yeri varmı

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Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Satan satana... Demekki doğru paylaşım yapamamış.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Haksızın hırsızın sesinin çok çıktığı ülke Türkiye

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