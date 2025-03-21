Soruşturmayı başlatan görüntü! "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil gözaltı kararı verilen 106 kişi 'suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'PKK/KCK terör örgütüne yardım'la suçlanıyor.

İMAMOĞLU "HABERİ YOKTU" DEDİ AMA...

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmanın en büyük ayaklarından birini oluşturan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntüleri için daha önce bir açıklama yapan ve "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun tanık beyanları ile süreci bizzat yönettiği, 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden daha kayıt dışı para taşındığı iddia edildi.

3 BELEDİYEDEN ÇANTA ÇANTA PARA TAŞINDI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre; CHP İstanbul il binasının satın alındığı gün Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin avukatlık ofisine taşındı. Dosyada partide herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile İBB Spor Başkanı Fatih Keleş'in satın alma sürecine baştan sona nezaret ettiği bilgisine yer verildi.

AVUKATLIK OFİSİNDEN 3'ER KEZ ARANMIŞ

Basına verdiği demeçlerde il binasının satın alınma sürecinden haberi olmadığını ifade eden İmamoğlu'nun avukatlık ofisinden defalarca kez arandığı belirtildi.

İMAMOĞLU'NU BEKLEYEN 4 SENARYO

Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu hakkında dört olasılık öne çıkıyor:

Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.

Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir. Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.

İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir. Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.

Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir. Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA