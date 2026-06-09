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Guterres: "Orta Doğu'daki çatışmaların askeri bir çözümü yok"

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BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'daki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek, sivillerin korunması, ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da yaşanan son çatışmalar nedeniyle endişe duyduğunu ifade ederek, "Herkes, sivilleri korumak için uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeli ve mümkün olan tüm önlemleri almalı. Orta Doğu'daki çatışmaların askeri bir çözümü yok. Tek yol diyalog ve müzakerelerdir" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Orta Doğu'da yaşananlardan "derin endişe" duyduğunu dile getirdi. İsrail'e seslenen Guterres, Gazze'ye geçişlerin açılması çağrısında bulunarak, "Tüm saldırılar derhal durmalı. Lübnan, İran ve Gazze'deki ateşkese saygı duyulmalı. Diplomatik çabaları zedeleyecek tüm adımlardan kaçınılmalı. İsrail'in Gazze'ye geçişleri kapatma kararından derin endişe duyuyorum. Gazze genelinde insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde sağlanması için tüm geçişlerin derhal açılması çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Seyrüsefer hakkı ve özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydeden Guterres, "Herkes, sivilleri korumak için uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeli ve mümkün olan tüm önlemleri almalı. Orta Doğu'daki çatışmaların askeri bir çözümü yok. Tek yol diyalog ve müzakerelerdir. İlgili tüm tarafları, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ilerletecek diplomatik çözümler üzerinde çalışmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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