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BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs'a kritik ziyaret

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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs ziyaretinde Rum liderle görüştü, nihai çözüm için kararlı olduğunu ve Kıbrıslıları destekleyeceğini belirtti. Yarın KKTC Cumhurbaşkanı Erhüman ile üçlü görüşme yapılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ziyaretim, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğumu ve Kıbrıs'ta nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığımı gösteriyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Guterres, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu ziyaretim, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğumu ve Kıbrıs'ta artık nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığımı göstermeyi amaçlıyor" dedi.

Bu sürecin öncelikle bizzat Kıbrıslılara bağlı olduğunu, ayrıca garantörlerin de üstlenmesi gereken bir rol bulunduğunu belirten Guterres, "Bu çok önemli dönemde Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri desteklemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Saat 14.30'da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek olan Guterres, 17.00'de de BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşecek. Guterres, saat 19.00'da Erhürman ve Hristodulidis ile ara bölgede akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Yarın üçlü görüşme yapılacak

Guterres, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Hristodulidis'le ara bölgede bir araya gelecek. BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde saat 10.00'da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres'e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşlik ediyor.

Kıbrıs'a BM Genel Sekreteri tarafından en son yapılan ziyaret, 2010'da Ban Ki-Moon tarafından yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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