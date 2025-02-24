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Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim

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Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. 2023 seçimleri öncesi CHP'den istifa etmeye karar verdiği olayı anlatan Tekin, "'Bu anayasamız olduğu sürece, millet iradesiyle sonuç almış her parti ülkeyi yönetebilir. HDP de bakanlık alabilir' dedim. 22 gün linç edildim. Aslında o dönem istifa dilekçemi yazdım." dedi.

Haberler.com stüdyosuna konuk olan eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, 2023 yılındaki genel seçimlerden önce istifa etme kararı aldığını söyledi.

GÜRSEL TEKİN'DEN HABERLER.COM'DA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

O dönem ki istifa kararının arkasında HDP ile ilgili yaptığı açıklama olduğunu belirten Tekin şu ifadeleri kullandı: "Yanlışa itiraz etmiyorsanız bu sizin açınızdan da, mensubu olduğunuz partinin kurumsal kimliği açısından da sorunludur. 2014'te, 2012'de, 28 Şubat'ta haklı çıktım. 2008 yılında Kürt meselesi konusunda bir cümle söyledim. İnanılır gibi değil linç edildim.

"HDP DE BAKANLIK ALABİLİR DEDİĞİM İÇİN LİNÇ EDİLDİM"

En son 2023'te bir yayına çıktım. Önümüzdeki seçimde oluşacak ittifaklar, 6'lı masa da vardı, 6'lı masanın dışında da farklı siyasi partiler vardı. Bunun bir tanesi de HDP. Dediler ki 'HDP de bakanlık alır mı?' Ortada bir anayasa var. Bu anayasamız olduğu sürece, bu anayasaya göre seçime girmiş millet iradesiyle sonuç almış her parti yönetebilir. Tekrar sordu. 'HDP de alabilir mi?'. Elbette HDP de alabilir. 22 gün linç edildim. Partim tarafından linç edildim. İYİ Parti, AK Parti tarafından linç edildim. Sadece MHP hariç. Yani Bahçeli hariç herkes bu meseleyi siyaset meselesi haline getirdi. Aslında o dönem istifa dilekçemi yazdım. Sonra birçok dostlarımız dedi ki 'Haklısın.'

"ÖZEL VE İMAMOĞLU ULAŞILAMAZ OLDU"

Şimdi Sırrı Süreyya Önder meclis başkanvekili. Grup başkanvekilleri, idare amirleri var. Bunlar aynı zamanda devletin yöneticisi. Sonra arkadaşlarımızın baskıları sonucu, ' Seçim kaybedilirse sorumlusu sen olursun' dediler. İçime attım. Kılıçdaroğlu'nu da o kadar sevmeme rağmen. Seçim bitti, kongre takvimi başladı. Ben her yerde belediye başkanı da olurum. Siyasette bir sıkıntım yok. Makam mevki derdim olsa zaten Kılıçdaroğlu'na, hiçbir şeye itiraz etmem. Sayın Özgür Özel, sayın İmamoğlu. Özel benim genel sekreter yardımcımdı. Sayın İmamoğlu da benim dönemimde ilçe başkanıydı. Ulaşılamaz oldu. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım.

"BEN İSTİFAMI VERDİM AMA HER ZAMAN CHP'LİYİM"

Listede olmadığımı gördüm. Karar vericilere baktım. Yüzde 80'i CHP'li değil. O gün kararımı verdim. Dedim ki ben her zaman CHP'liyim Bir haksızlığa, hukuksuzluğa tepki göstermiyorsanız insanlığınızı kaybetmişsiniz demektir. Ben istifamı verdim ama ben CHP'liyim o konuda hiç tereddüdüm yok.

Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış:
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıknn_karani:

yani anlaşilyorki CHP sadece mal olan dempartiyi sadece kukla gibi kullaniyor

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Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

onun için değil haberci sevgilisi için kovuldu

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Haber YorumlarıSertaç Karakuzu:

Haberlerinizde imla hataları ve yazım yanlışları var. Nasıl editorler çalıştırıyorsunuz ?

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Haber YorumlarıMusty:

az bile yapmislar sana

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