Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, Sarıyer'deki asresi değiştirilen eski il binasında sadece belirli kişilerin girişine izin verdiği ortaya çıktı. Tekin'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ilettiği 31 kişilik "izin listesi", parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

31 KİŞİLİK LİSTE EMNİYETE SUNULDU

Tekin'in ekibi tarafından hazırlandığı belirtilen liste, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen imzasıyla iletildi. Söz konusu listede sadece 31 kişinin il binasına girişine izin verileceği bildirildi. Listenin dışında kalanların binaya girmesi güvenlik güçlerince engellendi.

MURAT EMİR'DEN TEPKİ: YETKİN YOK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu uygulamaya sert tepki gösterdi. Emir, "Kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın, başkalarını bu binaya almayın. Bir defa sen kayyumsun, böyle bir yetkin yok" ifadelerini kullanarak, liste uygulamasının parti teamüllerine ve hukuk kurallarına aykırı olduğunu savundu.

KAYYUM HEYETİNDEN İLK AÇIKLAMA: 3 GÜNDÜR BURADA BULUNAN KİŞİLERDEN OLUŞUYOR

İzin listesinde 'bina sorumlusu' olarak adı geçen Ferhat İşçimen ise sosyal medya üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Listenin kendisi tarafından hazırlanmadığını ve imzalanmadığını belirten İşçimen, şöyle konuştu: "Bahse konu liste benim tarafımdan hazırlanmadı ve imzalanmadı. Ancak listede yer alan birçok isim, ben dahil olmak üzere gönüllü olarak il binasında temizlik, koordinasyon ve düzen sağlamak amacıyla 3 gündür burada bulunan kişilerden oluşuyor."

İşçimen, Gürsel Tekin'in bu kişilerin çoğunu şahsen tanımadığını vurgularken, binadaki kötü koşulları iyileştirmek için hiçbir resmi davet olmadan orada bulunduklarını ve sadece gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ifade etti.

"PARTİMİZİ MAHKEME KORİDORLARINDAN KURTARMAK İÇİN ORADAYIZ"

İşçimen ayrıca, partide yaşanan sürecin zorluklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Partimizin içinde bulunduğu olumsuz süreçte, İstanbul İl Başkanlığı savaş alanına dönmüştü. Gürsel Tekin Başkanımızın görevi devralma sürecinde, partimizi mahkeme koridorlarında süren tartışmalardan kurtarmak için buradayız."

EMİR'E "CANI SAĞ OLSUN" YANITI

Murat Emir'in kendisini canlı yayında hedef göstermesine de değinen İşçimen, "Canı sağ olsun" diyerek tepkisini dile getirdi. Açıklamasını ise "Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağımızdır" sözleriyle tamamladı.

