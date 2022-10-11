Gürsel Tekin'in ardından bir tepki çeken 'HDP'ye bakanlık' açıklaması da CHP'li Yalım'dan

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin partiyi bağlamadığını, ancak HDP'nin 1 değil, 1'den fazla da bakanlık alabileceğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin partiyi bağlamadığını kaydeden Özkan Yalım, "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabi ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir. Çünkü HDP'de bugün milletvekillerinin temiz kağıdı almış olduğu, Yüksek Seçim Kurulu'nun izin vermiş olduğu şartları oluşturaraktan parlamentoya gelmiş milletvekillerinden oluşmaktadır. Onun için bizim, 'HDP'nin şu milletvekili şu şekildedir, bu şekildedir' deme lüksümüz yok. Meclise seçilen her milletvekili, şartları yerine getirerek parlamentoya geliyor. 'Akabinde başka bir terör örgütüyle bağı vardır veya yoktur' kararıcı savcılarımız ile Türk mahkemeleri verebilir" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika