Gürsel Tekin'den CHP İddialarına Yanıt: '41 Çalışanımız Yok, 7 Çalışanımız Var'

CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasında konuşuna Gürsel Tekin, "Sürekli yalanları düzelt. Sürekli iftiraları düzelt. Size yalvarıyorum. Ne olursunuz? Bunu yapmayın. 41 çalışanımız varmış, biz 41 kişiyi işten çıkarmışız. Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Kayıtlara baktık. 7 tane arkadaşımız var. Bu 7 arkadaşımızla ilgili de biz kendilerine şu anda psikolojik baskı altında olduğu için 'Ne zaman kendinizi rahat hissediyorsanız o zaman gelin' dedik. Şimdi her sabah bir yalanı, bir iftirayı düzeltmekten yorulduk" dedi.

CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Tekin, aracına binerek CHP eski İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

'41 ÇALIŞANIMIZ YOK, 7 ÇALIŞANIMIZ VAR'

CHP eski İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgili karşınıza çıkmak istiyoruz. Elimizde devasa projelerimiz var. Uyuşturucu bağımlılığı, sefaletle ilgili, tersine dönüşle ilgili, derin yoksullukla ilgili, aklınıza gelebilecek kayıp çocuklarla ilgili çok büyük çalışmalarımız var. Ama nefes alamıyoruz. Sürekli yalanları düzelt. Sürekli iftiraları düzelt. Size yalvarıyorum. Ne olursunuz? Bunu yapmayın. 41 çalışanınız varmış. Biz 41 kişiyi işten çıkarmışız. Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Kayıtlara baktık 7 tane arkadaşımız var. Bu 7 arkadaşımızla ilgili de biz kendilerine şu anda psikolojik baskı altında olduğu için 'Ne zaman kendinizi rahat hissediyorsanız o zaman gelin' dedik. Şimdi her sabah bir yalanı, bir iftirayı düzeltmekten yorulduk. Ama bu iftiracıların, itirafçıların, itirafçıların dostları, arkadaşları, yalan söylemekten, iftira atmaktan yorulmadılar. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bunların hepsi yalandır, doğru bir şey yoktur. 41 çalışanımız yok, 7 çalışanımız var. 7 çalışan arkadaşlarımızla da hatta 2 tanesi benim il başkanı olduğum dönemden itibaren çalışanlardır. Onlar da bizim kişiliğimizi, karakterimizi çok iyi biliyorlar. Ne zaman kendilerini rahat hissediyorsalar o zaman gelsin işe başlasınlar. Biz kurul olarak arkadaşlarımıza izin vermişiz" dedi.