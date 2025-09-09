Haberler

Gürsel Tekin dediğini yaparsa bugün de ortalık karışır: Bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir

Gürsel Tekin dediğini yaparsa bugün de ortalık karışır: Bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir
Güncelleme:
CHP il binasına yüzlerce polisle giren kayyum Gürsel Tekin, parti binasının Bahçelievler'e taşınmasıyla ilgili olarak "Genel Başkan, Bahçelievler'e ziyarete gidiyorsa biz de ziyarete icabet ederiz. Ama bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir. İstanbul ili bizim üstümüze hukuken zimmetli" dedi. Tekin "Arkadaşlarımızın söylediklerini duyunca ağzım açıkta kaldı, 'bunlar bonzai içmişler' dedim" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, dün yüzlerce polis kontrolünde parti binasına girişi ve yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

"VAZGEÇMEYİ DÜŞÜNÜRSEM İKİNCİ BAROYA GEÇER"

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin ; "Şişli'ye kayyım gelirken arkadaşlarımızın bu olağanüstü direncini görmek isterdim. Onlara yapamadığınızı, benim barışçıl çağrılarıma rağmen, bana ve aileme, kuruldaki arkadaşlarıma öyle tehditler, çirkinlikler oldu ki... Bunu bizim Türk vatandaşlarının yapacağı işler değildir. Arkadaşlarımız bunları tespit etmeye çalışıyor. Hindistan'dan, Arap coğrafyasından bot hesaplar alındı. Yurt dışındaki şirketlerden hizmet satın alındığını ve bu sosyal medya hesaplarıyla yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Vazgeçmeyi düşünmem. Vazgeçmeyi düşünsem ikinci baroya geçiyor. Arkadaşlarımız arzu ediyorsa bilemem ama ben izin vermem.

"ANITA ÇELENK KOYMAYA GİDECEĞİM, GENEL BAŞKANI KARŞILAYACAĞIM"

Partide çeşitli görevlerde bulunan arkadaşlarıyla ilgili ne kaygıları var? Bu işten haberim yoktu.. Hükûmetle, şununla bununla kimseyle temasım yok. Yakışır mı CHP'ye böyle olaylar? Bu dosya niye bu hale geldi? Çözüm konusunda CHP'li yöneticilerle görüştüm, 40'ının tamamı da bana haklısın dedi ama sonuç alamadık. Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretim olacak. Hem Özgür Özel'i hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek isterim. Anıta çelenk koymaya gideceğim. Genel Başkan karşılanmaz mı? Karşılayacağım... Yarın sabah 10'da partimizin kuruluş yıl dönümünden dolayı çelenk koyacağız ve sonra kendisini karşılayacağız.

"BAHÇELİEVLER'E ZİYARETE GİDİYORSA BİZ DE İCABET EDERİZ"

Ben bunların abisiydim, kardeşleriydim, ne oldu da birden bire canavar oldum? Ben CHP'nin kimliğine toz konmasın isteyen bir insanım. Gerçek CHP'lilerin hiçbiri bugün orada yoktu. O bina hepimize yeter. Ben en kısa süre içinde hem Özgür Bey [Çelik] ile hem de arkadaşlarımızla kucaklaşmak istiyorum.

[Binanın Bahçelievler'e taşınması] Sayın Genel Başkanımız nereye giderse, elbette onlara saygılı davranırız. Genel Başkan, Bahçelievler'e ziyarete gidiyorsa biz de ziyarete icabet ederiz. Ama bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE..."

İstanbul ili bizim üstümüze hukuken zimmetli. Yakinen bildiğim arkadaşlarımızın benimle ilgili söylediklerine ağzım açıkta kaldı, 'bunlar büyük olasılıkla bonzai içmişler' dedim. Bugün bir arkadaşımız bir televizyonda beni eleştirmiş. Zor tuttum kendimi. Aziz İhsan ile oturup ahbaplık edeceksin, oturup Gürsel Tekin'i eleştireceksin. Ben Aziz İhsan Aktaş ile ahbaplık yapsam ağzımı açmam, ortaya çıkmam. Her şeye rağmen merhabamız var, konuşurken dikkatli konuşsunlar isterim.

Zoru başaracağız. Bir an önce telaştan kurtulmalıyız. Ayrıştırmaya değil, bütünleştirmeye ihtiyacımızın olduğu bir ortamda bir yargı kararı varsa, o kararın doğru olup olmadığı konusunda ciddi bir mücadele edip onu lehimize çevirmeliyiz. İç kavga ve eski-yeni kavgası CHP'ye ve Türkiye'ye zarar verir. Hem Özel'e hem eski Genel Başkan ile sorun varsa bunları bir arada çözmeliyiz. 'O yaptı, bu yaptı' demek kolaycılıktır."

Türk siyaseti tıkanmış bir vaziyette. Siyasi partiler yasası değişmeli. Atamalı, tayinli sistemle siyaseti yaşatma şansınız yok. Ardahan'da yerel yöneticinin kim olacağına Ankara'da siz karar veremezsiniz. Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece bu sorunlar hep tartışma konusu olacak. Önümüzdeki süreçte bu sorunların ortadan kalkması konusunda önemli çabalar göreceksiniz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 asker serbest bırakıldı

600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 askerden haber var
Haberler.com
500

Yorumlar (34)

Haber Yorumlarıisa:

buda ne yüzsüz çıktı. istenmediğini sağır sultan duydu ama bir sen duyamamıssın.

Yorum Beğen264
Yorum Beğenme149
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaim :

Partiyi parayla satın aldı demiyorsunuz 40 yıllık CHP liyi ak partili olarak suçluyorsun sizede helal olsu

yanıt100
yanıt59
Haber Yorumlarıdehide:

CHP nin oyunu bozuldu ondan böyle hoplayıp duruyorlar. Çalıp çırpma zincirini bozdu yargımız. CHP ye kayyum atayıp işi kökten çözmesi lazım reisin

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme115
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan Daş:

Senin yargın katilleri bırakıp tec@vüzcüleri dışarı salıyor. Senin yargın depremde çadır satanlara dokunmuyor.

yanıt35
yanıt20
Haber YorumlarıAli Karaaslan:

CHP nin işine ne karisiyorsunuz kendi partinle ilgilen sen

yanıt15
yanıt17
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Daha durun CHP de taşlar yerinden oynasın.Chp içindeki suçluları CHP kendisi mahkemeye verecek.Ama jyine suçlu akp olacak.Ben hep diyorum görmek için beyin şart

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıyunus güler:

uzun uzun süslü konuşuyor, ama bir türlü akp nin adamı olmaktan çıkamıyor

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme129
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Onada alışırsınız samancılar.Dede demenize az kaldı.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVerdikYetkiyi GordukEtkiyi:

Kayyumla gelmis hala butunlesmeden bahsediyor.. bonzai ceken kim

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme71
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Sen nasıl bir nesneymişsin be Gürsel ?

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
