Gürsel Tekin, CHP'nin Eski İl Başkanlığı Binasında

GÜRSEL Tekin sabah saatlerinde CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çalışma Ofisine dönüştürülen Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasında polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. Bina çevresinde nöbet tutan ekipler giriş çıkışları kontrol ediyor. Gazeteciler ise bir noktadan içeri alınıyor. Sabah saatlerinde binaya giriş yapan Gürsel Tekin'in gün içerisinde görüşmeler yapması bekleniyor.