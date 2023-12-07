Gürkan'dan, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı İdari Hizmet Binası'nda inceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımı devam eden Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı İdari Hizmet Binasını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, hizmet binasındaki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Başkan Gürkan, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı İdari Hizmet Binasında personeller için yemekhane, depolar, sosyal alanlar, vatandaşların ve şehit ailelerinin kalabileceği mekanların da olduğunu belirterek, yapılan çalışmaların Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan hizmet binasının bulunduğu alana büyük bir cami de inşa edileceğini ifade eden Başkan Gürkan, önümüzdeki günlerde cami projesi ile ilgili çalışmaların tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Şehir mezarlığında bir külliye oluşturulacağını vurgulayan Başkan Gürkan, "Şehir mezarlığımızdaki hem idari binayı hem sosyal donatı alanlarının inşaatını yerinde görüp incelemek için geldik. İdari binamızın hızla sonuca doğru gittiğini gördük. Burada personelimiz için yemekhane, depolarımız, vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin kalabilecekleri bir mekan da oluşturuldu. İnşallah önümüzdeki ayın sonunda tamamlanması planlanıyor. İdari binamız hakikaten çok güzel bir bina oldu. Cenaze sahiplerinin taziye verebilecekleri salonlar oluşturuldu. Yani şehrimizde şehit cenazesi veya burada taziye vermek durumunda olan cenazeler için sosyal mekanlar ve taziye salonları da oluşturuldu. Bu çalışmaların Malatya'mıza ve Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde, yıkılan mevcut camimizin yerine yeni bir cami yapıyoruz. Yeni camimizin proje çalışmaları son aşamaya geldi. Selçuklu Mimarisini içeren büyük bir camiyi de şehir mezarlığına kazandıracağız. Bir taraftan cami bir taraftan idari bina bir taraftan sosyal tesis bir taraftan namazgahlar ve bir taraftan da gasilhane bölümleri olacak. Buranın bir külliye şeklinde olması noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor. Memleketimize hayırlı olsun" dedi. - MALATYA