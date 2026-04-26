Gür?sel Tekin İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelme çağrısında bulundu.

Tekin ve çağrı heyeti üyesi Erkan Narsap, İzmir programı kapsamında Konak'taki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarıyla ilgili soru üzerine, "Partimiz çok kritik bir süreçten geçerken ne yazık ki mahkemeye düşmüş ve biz de böyle bir görev üstlendik. Bütün uğraşımız partiyi bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp, içeride yaşanan bu sorunları çözme konusunda bir irade kullanmaya çalışıyoruz. Onun için butlanla ilgili ya da nasıl bir karar çıkacağıyla ilgili benim beyan yapmam doğru değildir. Çünkü biz tarafsızlığımızı korumak istiyoruz." dedi.

CHP'li delegelerin 38. Olağan Kurultay'a dava açtığını anımsatan Tekin, delegelerin kendisi ve 4 eski ilçe başkanını çağrı heyeti olarak mahkemeye sunduğunu belirtti. Heyet olarak 45 gün görev yapacaklarını aktaran Tekin, "Biz 45-50 gün sonra İstanbul İl Kongremizi yapmış olsaydık, bugün bu tartışmaların hiçbirisi olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Kendilerine "Siz niye partiyi kongreye götürmüyorsunuz?" sorularının yöneltildiğini belirten Tekin, "Bizim kongreye götürmeye yetkimiz olsaydı çoktan yapacaktık." diye konuştu.

Çağrı heyetinden çekilmeleri halinde sorunun çözülmeyeceğini savunan Tekin, "Biz çekildiğimizde yerimize ne yazık ki kayyum gelecek. Biz çağrı heyetiyiz." dedi.

Tekin, ömrünün CHP'de geçtiğini ancak bugün tartışma konusu olan isimlerin hiçbirinin CHP'li olmadığını öne sürerek, itirafçı ve iftiracıların ifadeleriyle birçok partili arkadaşının tutuklu bulunduğunu, buna rağmen parti tarafından bu kişiler hakkında dava açılmadığını söyledi.

Bir gazetecinin "Mutlak butlan davasına, çağrı heyeti göreve gelsin diye dilekçe verdiğiniz konuşuluyor" iddiasına ilişkin sorusuna ise Tekin, "Kesinlikle öyle bir dilekçemiz söz konusu değil." yanıtını verdi.

CHP tabanında kendileriyle ilgili bir rahatsızlık bulunmadığını ifade eden Tekin, sonradan partiye dahil olanlar ile bir sosyal medya grubunun kendilerine yönelik eleştirilerde bulunduğunu kaydetti.

Zaman zaman kendisinin, Başak Demirtaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı çevrelerce eleştirildiğini öne süren Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu öyle bir hale koydular ki, o tertemiz, pırıl pırıl insan, arınmaya bile tahammül edemeyen insanların saldırısına uğrayarak geri çekilmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu ile görüşme çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Sizi var eden, siyasette varlık sebebiniz olan Sayın Kılıçdaroğlu'na gideceksiniz. Niçin gideceksiniz? Bizim bir an önce bu mahkemelerden partiyi kurtarmamız için gideceksiniz. Süreci anlattım, adımız hıdır yapacağımız budur. Diyoruz ki bir an önce gelin, gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Neden yapmıyorlar? Anlamış değilim. Ama Ankara meselesinde Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuşarak, uzlaşarak bir an önce bizim partimizi mahkeme koridorlarından sıfırlamamız lazım."