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Güney Kore, Rusya'nın Savaş Uçakları Nedeniyle Alarmda

Güney Kore, Rusya'nın Savaş Uçakları Nedeniyle Alarmda
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Doğu Denizi semalarında KADIZ'a girmesi üzerine kendi savaş uçaklarını havalandırdığını bildirdi. İhlalin eğitim sırasında gerçekleştiği ifade edilirken, Rus uçakları bölgeyi terk etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda savaş uçağının Doğu Denizi semalarında Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini duyurdu. Gelişme üzerine Güney Kore'nin kendi savaş uçaklarını havalandırdığı açıklandı.

Kuzey Kore ile yaşanan gerginliklerle sık sık gündeme gelen Güney Kore, bu kez Rusya nedeniyle alarma geçti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait çok sayıda savaş uçağının yerel saatle 09.20 sıralarında Doğu Denizi semalarında Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği bildirildi. Rusya savaş uçaklarının bölgeye girmeden hemen önce tespit edildiği ve Güney Kore'nin bunun üzerine kendi savaş uçaklarını havalandırdığı kaydedildi. Rus uçaklarının kısa süre sonra doğu ve kuzey bölgelerinden bölgeyi terk ettiği aktarıldı. Söz konusu ihlalin eğitim sırasında gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilirken, Rusya savaş uçaklarının Güney Kore hava sahasına girmediği vurgulandı.

Potansiyel tehditlerin uyarılmasına yarıyor

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), genelde ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor. ADIZ, yaklaşan askeri uçakların askeri tehdit olarak algılanıp uyarılması amacıyla kullanılıyor. ADIZ, bir ülkenin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda herhangi bir hava aracını tespit ve takip etmeye çalıştığı bölge olarak da biliniyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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