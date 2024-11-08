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Güney Kore, Kuzey Kore'ye Yanıt Olarak Gerçek Atış Tatbikatı Yaptı

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Yanıt Olarak Gerçek Atış Tatbikatı Yaptı
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşılık olarak 'Hyunmoo-II' tipi bir kısa menzilli balistik füze fırlattı. Tatbikatta, olası bir saldırıya karşı güçlü yanıt verme kararlılığı vurgulandı.

Güney Kore ordusu, yapılan gerçek atış tatbikatı kapsamında Sarı Deniz istikametine "Hyunmoo-II" tipi kısa menzilli bir balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Güney Kore ordusundan Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemelerine misilleme geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, dün ülkenin Güney Chungcheong eyaletine bağlı Taean bölgesinde gerçek atış tatbikatı yapıldığı bildirildi. Kuzey Kore'den gelecek bir balistik füze saldırısına yanıt senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Sarı Deniz istikametine "Hyunmoo-II" tipi bir kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı aktarıldı. "Bu gerçek atış tatbikatı ordumuzun Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna karşılık verme konusundaki güçlü kararlılığını ve düşman hedeflerine karşı hassas saldırılar gerçekleştirme kabiliyetini göstermiştir" denilen açıklamada, Güney Kore ordusunun ABD güçleri ile iş birliği içinde Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürdüğü ifade edildi. Güney Kore ordusunun, Pyongyang'ın herhangi bir provokasyonuna "ezici bir şekilde" karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri gerilimi tırmandırmıştı

Geçen hafta "dünyanın en güçlü stratejik füzesi" olarak tanımladığı Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyuran Kuzey Kore, son olarak salı günü Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı. Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi tırmandıran adımları, Güney Kore, Japonya ve ABD'yi teyakkuza geçirmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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