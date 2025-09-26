Güney Kore, Kuzey Kore Gemisine Uyarı Ateşi Açtı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'ye ait bir ticari geminin Sarı Deniz'deki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı (NLL) kısa süreliğine ihlal etmesi nedeniyle uyarı ateşi açıldığını açıkladı.

Güney Kore'nin Kuzey Kore ile yaşanan gerilimi azaltmaya yönelik çabaları gündemdeki tazeliğini korurken, Kore Yarımadası'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'ye ait bir ticari geminin Sarı Deniz'deki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı (NLL) kısa süreliğine geçmesi üzerine uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, söz konusu geminin NLL'yi saat 05.00 sıralarında Baengnyeong adası yakınlarında ihlal ettiği aktarıldı. Gelişme üzerine önce uyarı anonsu yapıldığı ardından uyarı ateşi açıldığı belirtilirken, geminin kısa süre sonra sınır hattının Kuzey Kore tarafına geri döndüğü bildirildi.

1950-53 Kore Savaşı'ndan sonra çizilen ve "Kuzey Sınır Hattı" olarak adlandırılan sular, geçmişte şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Kuzey Kore, bu hattı sınır olarak tanımıyor. - SEUL