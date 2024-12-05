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Güney Kore Genelkurmay Başkanı Park An-su İstifa Etti

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Park An-su İstifa Etti
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim komutanı olarak atadığı Genelkurmay Başkanı Park An-su, sıkıyönetim uygulaması sonrası yaşanan siyasi kriz nedeniyle istifa etti. Park, karar sürecinde yer almadığını vurguladı. Önceki gün Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da istifa etmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen Genelkurmay Başkanı Park An-su istifa ettiğini açıkladı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta ilan ettiği ve sadece 6 saat yürürlükte kaldıktan sonra kaldırılan sıkıyönetimin yol açtığı siyasi kriz sürüyor. Yoon tarafından sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı Park An-su, Ulusal Meclis'in savunma komisyonunda düzenlenen acil oturumda yaptığı konuşmada dün istifa ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Park, "Dün Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a istifa dilekçemi sundum. Askeri uzman olsak da sıkıyönetim konusunda uzman değiliz" ifadelerini kullandı. Park, sıkıyönetim kararının hazırlanma sürecinde yer almadığını da belirtti.

Savunma Bakanı istifa etmişti

Yoon'a sıkıyönetim uygulamasını önerdiği iddia edilen Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Sıkıyönetim kararı ile ilgili olarak halkta kafa karışıklığına ve endişeye neden olduğum için üzgünüm ve derin bir sorumluluk hissediyorum" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kim'in istifasını bu sabah kabul eden Yoon, Savunma Bakanlığı görevine Güney Kore'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi olan emekli general Choi Byung-huk'u aday göstermişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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