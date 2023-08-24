Güney Kore'de Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Protesto Edildi

Güney Kore'de Japonya'nın Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyu denize boşaltmasını protesto etmek isteyen üniversite öğrencileri, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı. Olayda 16 öğrenci gözaltına alındı.

Japonya'nın Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyu denize boşaltmaya başlaması, Güney Kore'de üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Yerel saatle 13.00 civarında Japonya'nın Seul Büyükelçiliği'nin bulunduğu binaya gelen protestocular, konsolosluk bölümünün bulunduğu 8. kata çıktı. "Denizler Japonya'nın çöp kutusu değildir" ve "Kirli suyun tahliyesine son" pankartları taşıyan protestocular, 9. ve 11. katlar arasında bulunan büyükelçilik bölümüne ulaşmaya çalıştı. Çok geçmeden gruba müdahale eden polis, 16 kişiyi "gösteri kanununa muhalefet" suçlamasıyla gözaltına aldı. Olayın ardından yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubu, büyükelçilik binası önünde basın açıklaması yaparak Japonya'nın kararını protesto etti.

Tahliye başlamıştı

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi ve sonrasındaki tsunaminin ardından zarar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasına bugün başlandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye planı, buna rağmen bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. - SEUL