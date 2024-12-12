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Güney Kore'de İkinci Azil Önergesi Meclis'e Sunuldu

Güney Kore'de İkinci Azil Önergesi Meclis'e Sunuldu
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Güney Kore'deki muhalefet partileri, sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını öngören ikinci azil önergesini Ulusal Meclis'e sundu. Oylama cumartesi günü yapılacak.

Güney Kore'deki muhalefet partileri, sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını öngören 2'nci azil önergesini Ulusal Meclis'e sundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, muhalefet Yeol'e karşı bir kez daha harekete geçti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), diğer muhalefet partilerinin de desteklediği Yeol'un görevden alınmasını öngören 2'nci azil önergesini Ulusal Meclis'e sundu. DP sözcüsü Kang Yoo-jung, yeni sunulan önergenin oylamasının cumartesi yerel saatle 17.00'de yapılacağını açıkladı.

PPP'den 8 oy gerekiyor

Yeol'e yönelik görevden azil önergesinin kabul edilmesi için sayıları meclisin 3'te 2'lik kısmına tekabül eden 200 milletvekilinin oyu gerekiyor. Nisan ayında yapılan seçimin ardından Ulusal Meclis'te üstünlüğü sağlayan muhalefet blokunun, 300 sandalyeden 192'sine sahip olduğu biliniyor. Azil önergesinin geçebilmesi için Yoon Suk Yeol'un partisi PPP'den en az 8 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Yeol'un partisi ilk azil önergesini boykot ile engellemişti

Aralarında ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) de bulunduğu 6 siyasi parti, sıkıyönetim ilan eden Yeol'un görevden alınması için Ulusal Meclis'e bir önerge sunmuştu, ancak Yeol'un partisi PPP'nin oylamayı boykot etmesi ve oturuma katılan milletvekillerinin sayısının 200'ün altında kalması nedeniyle önerge geçersiz sayılmıştı. Muhalefet partileri ise, Yoon görevden alınana dek azil önergelerini meclis gündemine getirmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Partisi Yoon'a olan desteğini geri çekmişti

PPP lideri Han Dong-hoon, bugün yaptığı açıklamada ise Yoon'un "azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla yüzleşmeye hazır olduğu" ve "sıkıyönetimin yargıya tabi olmadığı" şeklindeki son açıklamalarına sert tepki göstermişti. "Azilden daha iyi bir yol bulmaya çalıştık, ancak olmadı" diyen Han, "Başkanı azil yoluyla görevinden uzaklaştırmak, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmak için şimdilik tek yol" ifadelerini kullanmıştı. PPP milletvekillerinin yarın yapılacak azil oylamasında "inanç ve vicdanlarına göre" karar vermekte özgür olduklarını söyleyen Han, "Milletvekillerimizin ülke ve halk için oy kullanacaklarına inanıyorum" demişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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