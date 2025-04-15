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Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı "Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"GELİNEN NOKTADAN MEMNUN DEĞİL YAZABİLİRDİM"

Nefes yazarı Deniz Zeyrek "Erdoğan sonuçtan memnun mu?" başlıklı yazısında iktidara yakın bir kaynağından aldığı kulisi paylaştı. Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde; "Aslında doğrudan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasında gelinen noktadan memnun değil' diye yazabilirdim. Buna gerekçe olarak da Erdoğan'ın İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna 'Hani dosyanız çok güçlüydü?' diye tepki gösterdiği ve o yargı mensubunun da 'Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü' dediğine dair iddiaları gösterebilirdim. Ancak bunu yapamıyorum. Zira bunu bana anlatan hükümete yakın kaynağım bu bilgiyi onu kaynak göstererek vermemi istemiyor. Aynı bilgiye sahip olduğunu söyleyen başka bir kaynağım da çekindiğinden açıklama yapamıyor."

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA

Zeyrek'in gündeme getirdiği iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklamada "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, 'hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklindeki iddialar doğru değildir.

"BU SÖYLEM, UYDURMA VE MESNETSİZDİR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıHeisenberg:

bu memlekette akp nin çıkıpda evet arkadaşlar doğru duydunuz dediği bişeyi görmedim

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Yorum Beğenme162
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Chp nin kendi gayet iyi biliyor. Dosyanın ne kadar güçlü olduğunu, dosyayı verenler onlar zaten.

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme123
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Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

100 kişi doğru söylüyor kimse inanmıyor, 1 kişi yalan söylüyor herkes inanıyor, itibar ediyor. Yalanın bu kadar itibar gördüğü bir zaman daha önce olmuş mu acaba

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bencede yalan ben inanıyorum cumhurbaskanimiza öyle birşey yapmaz

Yorum Beğen87
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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Akp kazanma olasılığı olan seçimi kendi hatalarıyla hem kaybettiler hemde siyasetten silinecekler

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sadece klasik CHP kaos projelerinden birisi daha. Hepsi hikaye. Suçsuz ise nasılsa çıkar. Sıkılmak yok. Her şey çok güzel gidiyor.

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Yorum Beğenme62
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Haber Yorumlarıaksarayli sahin:

vay be neler uyduruyorlar !?

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Biz kim dogru kim yanlış cok iyi biliyoruz merak etmeyin çünkü "TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR" Gazi Mustafa Kemal Atatürk

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıKim kimse:

Allahım artık bizi kurtar

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Koltuk kimde umurumda gelecege genclere guzel bir ulke birakmaliyiz.akp chp israil abd bu konular yerine uretim issizlik kuresel kitlik genclerin egitimi nolucak boyle her haber akp mhp chp dem bize faydasi ne.sokaklar suclu dolu cinayetler ucmus birlik olun particiligi degil gelecegi secin siyasilerin hepsi rahat yasiyor cocuklari esleri rahat ya siz.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme11
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