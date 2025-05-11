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Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak
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Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta fesih ve silah bırakma kongresini gerçekleştirdiğini duyurdu. "Terörsüz Türkiye" için herkes fesih ve silah bırakma kararının açıklanmasına odaklandı. Terör örgütünün beklenen kendini feshetme ve silahları bırakma açıklamasını bugün saat 13.00'te yapacağı iddia edildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya doğru geliniyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri ile başlayan süreç sonunda İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı.

PKK KONGREYİ TOPLADI

Bu çağrının ardından PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kongre sonuçları, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" ifadeleri yer aldı.

FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI BUGÜN SAAT 13'TE AÇIKLANACAK

Rudaw yayınına katılan gazeteci Çetiner Çetin, silah bırakma ve fesih kararının bugün saat 13.00'te duyurulacağını ifade etti.PKK'nın iki kongre yaptığını ve birleştirilmiş sonuçlarının açıklanmasını beklediğini ifade etti.

PKK KONGRESİNDE ALINAN 4 KARAR

Öte yandan kongre ile ilgili gazeteci Nevzat Çiçek tv100 canlı yayınında PKK terör örgütünün kongrede aldığı 4 kararı açıkladı.

  • PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.
  • PKK'nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.
  • Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.
  • PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bunlara ne veriliyor doğumu açık açık konuşun sonra kandirildik diye karşımıza çıkmayın

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