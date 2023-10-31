Gümüşhacıköy'de Ekim Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
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Gümüşhacıköy ilçesinde Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı muhtarlar toplantısında, muhtarların sorun ve talepleri değerlendirildi. Toplantıya Belediye başkanı Zehra Özyol, Emniyet Müdürü Bayram Delak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Gümüşhacıköy ilçesinde ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların sorun ve talepleri değerlendirildi.
Toplantıya Belediye başkanı Zehra Özyol, Emniyet Müdürü Bayram Delak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA / Politika