Gülüç Belediye Başkanı İftiralara Karşı Hukuk Mücadelesi Başlattı

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında ortaya atılan iftiralara yönelik hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den Gülüç Belediye Başkanlığı'na adaylığı açıklanan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, hakkında iftira niteliğinde yorumlar nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını söyledi. 10 yıllık görev süresinde Gülüç'e 10'larca eser kazandırdığını vurgulayan Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık bir yılı aşkın zamandır hakkımda ortaya atılan iddia ve iftiraları ibretle izlemekteyim. Yaklaşık 10 yıllık Gülüç Belediye Başkanlığı görev sürem içerisinde beldemin gelişmesi, halkımızın yaşam kalitesinin artması için modern belediyecilik anlayışı içerisinde canla başla hizmet ettim. Bu 10 yıllık görev sürem içerisinde Gülüç'ün çehresini değiştirecek ve modern kent hüviyetine kavuşmasını sağlayan 10'larca eseri beldemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Görev yaptığım 10 yıllık süreç içerisinde bazı basın yayın kuruluşlarının ortaya attığı iftira ve iddialarla ilgili olarak gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Zonguldak Valiliği ve gerekse Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından soruşturma ve incelemeler yapılmış, hiçbir suç unsuru, yasa ve yönetmeliklere aykırı iş ve işlem olmadığı tespit edilmiştir. Birlikte görev yaptığımız tüm mülki amirlerimizden yaptığımız hizmetlere ilişkin hep takdir ve teşekkür gördüm. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile uyumlu çalışarak bu sayede beldeme hizmet aldım. Hali hazırda şahsım yada başkanı olduğum Gülüç Belediyesi hakkında mülki idareler tarafından başlatılan yada devam eden hiçbir soruşturma bulunmamaktadır. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerine sayılı günler kala hakkımda ki iftira, karalama ve tek taraflı yayınların dozu artmış, hukuk, insan hakları ve kişi hakları hiçe sayılmaya başlanmıştır. Şahsıma yönelik kurulan bu aşağılık siyasi komplolara asla boyun eğmeyeceğimin bilinmesini isterim. Anayasanın 38. Maddesinin 4. Fıkrasında "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz" ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin ikinci fıkrasında "Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır" denilmektedir. Kaldı ki hakkımda yapılan şikayetin birinden Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, karar Kdz. Ereğli Sulh Ceza Hakimliği'nce kesinleşmiştir. Söz konusu kişi hakkında şahsıma yönelik iftiraları nedeniyle ceza, maddi ve manevi tazminat davası açılması için hukuki süreç başlatılmıştır. Diğer suçlama ile ilgili olarak ise: davaya ilişkin henüz ilk duruşma bile yapılmamış, savunmalarımız, delillerimiz ve tanıklarımız dinlenmemiştir. Dolayısı ile ortada şahsıma yöneltilen suç iddiası ile ilgili olarak kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Bir yayın kuruluşu tarafından şahsım, ailem, adayı olduğum İYİ Parti mensupları, belediye çalışanlarımız ve birlikte siyaset yaptığımız ekibime yönelik hemen hemen her gün tek taraflı, tamamen iftira, hakaret ve karalamaya yönelik yapılan yayınların sorumlusu başta olmak üzere, bu yayınları referans alarak açıklama yada sosyal medya hesaplarında yazı yazıp yorum yapanlar hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır. Ben bu güne kadar gücümü her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bir aile olduğum Gülüç halkından aldım. Halkımızın desteği ile 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Gülüç Belediyesi'nde İYİ Parti bayrağı dalgalanmaya devam edecek ve halkımızla daha önce olduğu gibi bundan sonrada birlik ve beraberlik içerisinde Gülüç'ümüze hizmet etmeye devam edeceğim." - ZONGULDAK