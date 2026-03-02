DEM Parti'li Koçyiğit: Süreç yasaları, hızlı bir şekilde Meclis'e getirilerek yasalaşmalı

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Hızlı bir şeklide Meclis Raporu'nun ortaya koyduğu gibi süreç yasalarının hızlı bir şekilde Meclis'e getirilerek yasalaşması gerektiğinin altını çizelim. Silah bırakma sürecini kolaylaştıracak, silah bırakanların siyasal ve sosyal hayata katılımını sağlayacak yasayı yapmadan bu sürecin ilerlemesini sağlamak mümkün değil" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ikinci aşamasına yönelik mesajıyla ilgili, "27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısının yıl dönümünde Öcalan tarafından paylaşılan mesaj, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından son derece önemliydi. En önemlisi aslında demokratik bir çerçeve sunulmasıydı. Bu mesaj; silahın değil siyasetin, inkarın değil demokratik uzlaşı ve müzakerenin, çatışmanın değil birlikte yaşamanın esas alınması gerektiğini bir kez daha açık ve net bir biçimde ortaya koydu. Bir yıl önce yapılan çağrının ne kadar önemli olduğunu içinde bulunduğumuz dönem içerisinde daha net görüyoruz. Özellikle bölgesel krizler, bu çağrının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Öcalan mesajında, çağrısının yalnızca Türkiye'ye değil aslında bütün bir Orta Doğu'da yaşanan sorunlara çözüm perspektifi içerdiğini ve bütün bölgenin barış ve demokrasisini hedefliyor" ifadelerini kullandı.

'HEP BERABER ÇAĞRININ GEREĞİNİ YAPMA ZAMANIDIR'

Koçyiğit, bölgesel gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin demokratik adımları hızlı bir şekilde atarak iç barışını sağlamasını ve sürecin yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade etti. 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna atıfta bulunan Koçyiğit, "Hızlı bir şeklide Meclis Raporu'nun ortaya koyduğu gibi süreç yasalarının hızlı bir şekilde Meclis'e getirilerek yasalaşması gerektiğinin altını çizelim. Silah bırakma sürecini kolaylaştıracak, silah bırakanların siyasal ve sosyal hayata katılımını sağlayacak yasayı yapmadan bu sürecin ilerlemesini sağlamak mümkün değil. Bir kez daha çağrıda yer alan, 'Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk olmaz' belirlemesinin gereğini eşitlik temelinde bir hukukla taçlanması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz. O anlamıyla bu çağrı; bütün Türkiye halklarına. Siyasetedir, devletedir; hep beraber bu çağrının gereğini yapma zamanıdır" diye konuştu.

