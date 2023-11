Güder, öğrencilerle birlikte kitap okudu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her yıl 8-14 Kasım tarihleri arasında kutlanan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" dolayısıyla çocuklarla birlikte kitap okudu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her yıl 8-14 Kasım tarihleri arasında kutlanan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" dolayısıyla çocuklarla birlikte kitap okudu. Gazi İlkokulu öğrencilerini misafir eden Başkan Güder, çocuklara kitap hediye etti.

Gelecek nesillerin gelişimine önem veren ve bu kapsamda büyük adımlar atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gazi İlkokulu öğrencilerini Battalgazi Belediyesi konferans salonunda ağırladı. Güder, çocuklarla beraber her yıl Kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"nı kutladı. Çocukların kitaplara ve okumaya olan ilgilerini artırarak, onların gelecekte daha bilinçli ve kültürlü bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirten Başkan Güder, çocuklarla birlikte kitap okuyarak sinema filmi izleme etkinliğinde öğrencilere eşlik etti.

Her fırsatta geleceğe yatırım yapmayı hedeflediklerini ve en büyük yatırımın çocuklar olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Burada kitap okuyup sinema filmi izledik. Her çocuk kitap okumayı sever. Bunu alışkanlık haline getirerek gelecekte büyük bir birikim sahibi olacaksınız. Geleceğimizi okuyan, araştıran, büyük hedefleri olan nesiller inşa edecek ve ileriye taşıyacak. Bizler sizleri çok seviyoruz. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlerin gelişimi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kitap ufku açar, bilgilendirir, düşündürür, öğretir. Sizlere de tavsiyem bol bol kitaplar okuyun. Kitap sürekli elinizde olsun. Bir kere alışkanlık kazandıktan sonra zaten sürekli okumak isteyeceksiniz. Şimdi belki de pek fark etmeyeceksiniz ama ilerleyen yaşlarınızda sizleri ne kadar geliştirdiğini göreceksiniz" dedi.

Gazi İlkokulu Müdürü Orhan Tokman ise, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla bu etkinliği düzenleyen ve kitaplar hediye eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sürekli eğitime destek olan bir başkanımız var. Bu destekleri bizler için çok önemli" diye konuştu. - MALATYA