Güder: "Çarşı merkezine 15 bin konut ve 5 bin iş yeri yapılacak"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, asrın felaketi sonrasında ilçede yapılacak konutlarla ilgili açıklama yaptı. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden binlerce depremzedenin yeni yuvalarına kavuşacağını ifade eden Başkan Güder, çarşı merkezine de yerinde dönüşümle 15 bin konut ve 5 bin iş yeri yapılacağını söyledi.

İlçeyi sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren ve sosyal konut projeleriyle de Battalgazi ilçesindeki sağlıklı yapı stoğunu artıran Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrasında yapımına başlanan konutları da yakından takip ediyor. Battalgazi İlçe sınırları içerisinde 3 ayrı noktada yapılan konutları inceleyen Başkan Güder, son gelinen aşamayı paylaştı.

"Konutlar bir an önce teslim edilecek"

Çamurlu Mahallesi'nde yapılan konutları inceleyen ve burada açıklama yaparak deprem konutlarından ilk etapta 800 tanesinin teslim edileceğini dile getiren Başkan Güder, "Belediye olarak yapılan konutların her aşamasında takipçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Şu an gelmiş olduğumuz bölgedeki konutların inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını görüyoruz. İnşallah bahar aylarında TOKİ tarafından teslim alınıp vatandaşlarımıza teslimatını yapacağız. Battalgazi'de 63 bin konutumuz ağır veya orta hasarlıdır, yapılan başvurular sonucunda 35 bin vatandaşımız hak sahibi olmuştur. İnşası devam eden 3 bin 500 konutumuzun teslimatına önümüzdeki ay içerisinde başlanacak. Konutların hızlı bir şekilde inşa ve teslimi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ ile sürekli istişare halindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Bakanımız Mehmet Özhaseki, Malatya'ya gelerek ilimizde yapılacak ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyip projelerle ilgili bilgi aldı. Biz de yapılmasını istediğimiz çalışmalar ve aksayan yönleri bakanımıza ifade ettik. Burada arzumuz, isteğimiz ağır kış koşulları başlamadan bir an önce konutların teslim edilmesidir. Çamurlu Mahalle'mizde yapılan 800 civarında konutumuz yakın zamanda vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bu teslimatların bir an önce yapılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bağtepe Mahalle'mizde yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelmiş 200'ün üzerinde konutumuzun önümüzdeki günlerde teslimi gerçekleşecek. Diğer taraftan Orduzu Gelincik Tepesi bölgesinde bitme aşamasına gelmiş 600 konutumuzun kısa sürede teslimatı yapılacak. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Biz onlar adına yapılan çalışmaların her aşamasını takip ediyoruz. Bundan sonra da takip edecek, elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İlçemizi sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyoruz"

Malatya çarşının dönüşümüyle ilgili de bilgiler veren Başkan Güder, "Bakanımızın da talimatlarıyla Merkez Çarşı Bölgesinde 15 bin tane konut, 5 binin üzerinde de işyeri yapılacak. Bunların hızlı bir şekilde yapılması için bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. bakanımız ayrıca, 'Siz mahallelerde alan boşaltırsanız biz hemen o bölgede konut inşaat çalışmalarına başlarız'ın sözünü verdi. Deprem sonrası Battalgazi Belediyesi olarak şehrin yeniden inşaası ile ilgili çalışmalarımıza hemen başladık ve bitme aşamasına getirdik. Çalışmalarımızı yaparken muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla da görüşerek, oradaki oluşabilecek sorunları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza iletiyoruz. Sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde oluşabilecek eksikleri Belediyemiz ve ilgili Bakanlıklarımızla istişare halinde gidermekteyiz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 1 yıl içinde vatandaşlarımızı yeni konutlarına taşıyacağız. Malatya'da yaşayan vatandaşlarımız merak etmesinler. Nasıl daha önce Şehit Fevzi Mahalle'mizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızı yapıp, 679 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettiysek kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden ilçemiz genelinde vatandaşımızı sağlıklı konutlarıyla buluşturacağız. Bu inşa faaliyetlerini yürütürken ana hedefimiz vatandaşlarımızın konutlarını sağlam ve sağlıklı zeminlere inşa ederek, vatandaşlarımızı deprem riskine karşı korumaktır. Battalgazi'mizi hep birlikte sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz" dedi. - MALATYA