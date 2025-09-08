Haberler

Gruptan ayrılan Gürsel Tekin'in sağ kolu, öfkeli kalabalıktan dayak yedi

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde kayyum gerginliği sürerken, Gürsel Tekin'in ekibinden Erdem Uygur partililer tarafından darbedildi. Uygur'u öfkeli kalabalığın elinden polis ekipleri kurtardı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve ardından yapılan kayyum görevlendirmesi sonrası başlayan gerginlik devam ediyor. Bugün İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, Gürsel Tekin'in ekibinde yer alan Erdem Uygur'a tepki gösterdi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tartışmalar kısa sürede kavgaya dönüşürken, Uygur darbedildi. Çıkan arbedede tansiyon yükselince polis ekipleri olaya müdahale etti. Polislerin araya girmesiyle Uygur, alandan uzaklaştırılarak binadan çıkarıldı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İşte Uygur'un yaptığı son paylaşımlardan biri;

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Ellerinize saglik sira Gürsel Tekinde.

