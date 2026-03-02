Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı

Gri kategoride aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili ve FETÖ firarisi Şadan Sakınan ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Firari FETÖ'cünün gözaltına alındığı duyuruldu. Sakınan, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

KPSS SORUŞTURMASINI KAPATMAKLA SUÇLANIYORDU

Sakınan, 2010 KPSS sorularının "FETÖ" üyelerince sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalışmakla suçlanıyordu.

