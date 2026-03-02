Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı
Gri kategoride aranan ve 2010 KPSS sorularının FETÖ üyelerince sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalışmakla suçlanan firari eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan gözaltına alındı.
Gri kategoride aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili ve FETÖ firarisi Şadan Sakınan ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
GÖZALTINA ALINDI
Firari FETÖ'cünün gözaltına alındığı duyuruldu. Sakınan, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.
KPSS SORUŞTURMASINI KAPATMAKLA SUÇLANIYORDU
Sakınan, 2010 KPSS sorularının "FETÖ" üyelerince sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalışmakla suçlanıyordu.
Kaynak: Haberler.com