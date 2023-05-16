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Gözlerin çevrildiği Sinan Oğan'dan iddialı çıkış: Kararı verdiğimizde o tarafı kazandıracağız

Politika Haberleri

İlk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili iddialı bir çıkışa imza atan Oğan, "İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir, netleşmiş bir kararımız yok" dedi.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

Seçimin en büyük sürprizi ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 oranında oy alarak bir çıkışa imza atması oldu. İkinci turda yarışamayacak Oğan'ın, destek vereceği aday ise merakla bekleniyor.

Tüm gözler ATA İttifakı cephesinden gelecek açıklamaya çevrilmişken Oğan, CNN'e konuştu. İstişarelerinin 1-2 daha süreceğini belirten Oğan, "İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir, netleşmiş bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Oğan ile temasta olduğu öne sürülürken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün bir açıklama yaptı. Kalın, "Oğan ile bir görüşme olmadı. Ancak Sinan Bey'in dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum." dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Hasan Uçar:

Siyaseti medyadan gazeteden gördüğü gibi yorumlama. Bildiğinden çok bilmediğin var. Senin ideallerini görüşlerini kişiyi savun gerisine karışma saygı duy. Sn Sinan oğan gerektigi şekilde gerektiği tarafta durmasını bilebilecek yorumlayacak kadar hakikatli birisi. Türk milliyetçileri Sinan oğan izinden

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Murat Kılıç:

Atatürkçuleri ve Milliyetçi leri kandırıyor. Her konuşması çıkar üzerine . Benim tanıdığım Erdoğan senle pazarlık etmez.

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erkan tortumcu:

ümit özdağ tek işgalci kalmayacak hepsini ülkelerine göndereceğiz dedi insanlar da buna güvenip oy verdi akabe de ülkeyi yıkmak için hepsi lâzım bir tekini bile göndermeyeceğiz dedi eğer oğan cumhur ittifakıyla resmi nikâh yaparsa o %5 %1 e düşer

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