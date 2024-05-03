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Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi esnasında, salondaki boş koltuk detayıyla ilgili CHP kaynaklarından açıklama geldi. CHP'li kaynaklar, iki liderin görüşmesinde salondaki boş koltuğun da gündeme geldiğini ve CHP lideri Özel'in, oturma düzenini doğru bulmadığını ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesinde salonda bulunan boş koltuk Özel'in hoşuna gitmedi. CHP lideri Özel, görüşmede boş koltuk detayına değinerek oturma düzenini doğru bulmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Böylelikle CHP ve AK Parti liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.

Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz

ÖZEL, OTURMA DÜZENİNİ DOĞRU BULMADI

Görüşme esnasında salonda boş bir koltuğun olması dikkatlerden kaçmadı. Oturma düzeniyle ilgili görüşme sonrası CHP kaynaklarından açıklama geldi. CHP'li kaynaklar, görüşmede oturma düzeninin de gündeme geldiğini ve CHP Genel Başkanı Özel'in oturma düzenini doğru bulmadığını söylediğini ifade etti.

Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz

NE OLDU?

Salondaki oturma düzeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu koltuk hemen ortada, Özel'in oturduğu koltuk ise sağ tarafta yer aldı. Özel'in hemen karşısındaki koltuk ise boş bırakıldı. Bu görüşme her ne kadar AK Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor olsa da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ettiğine özel atıfta bulunmak için böyle bir oturma düzeninin tercih edildiği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel AK Parti Politika Güncel Haberler

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