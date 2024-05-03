Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesinde salonda bulunan boş koltuk Özel'in hoşuna gitmedi. CHP lideri Özel, görüşmede boş koltuk detayına değinerek oturma düzenini doğru bulmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Böylelikle CHP ve AK Parti liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.

ÖZEL, OTURMA DÜZENİNİ DOĞRU BULMADI

Görüşme esnasında salonda boş bir koltuğun olması dikkatlerden kaçmadı. Oturma düzeniyle ilgili görüşme sonrası CHP kaynaklarından açıklama geldi. CHP'li kaynaklar, görüşmede oturma düzeninin de gündeme geldiğini ve CHP Genel Başkanı Özel'in oturma düzenini doğru bulmadığını söylediğini ifade etti.

NE OLDU?

Salondaki oturma düzeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu koltuk hemen ortada, Özel'in oturduğu koltuk ise sağ tarafta yer aldı. Özel'in hemen karşısındaki koltuk ise boş bırakıldı. Bu görüşme her ne kadar AK Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor olsa da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ettiğine özel atıfta bulunmak için böyle bir oturma düzeninin tercih edildiği iddia edildi.